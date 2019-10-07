Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda yer alan Arşiv Sergisini gezdi.

07.10.2019 15:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda yer alan Arşiv Sergisini gezdi.

Kaynak: AA
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