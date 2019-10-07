- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı.