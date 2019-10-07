Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.

07.10.2019 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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