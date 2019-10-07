Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı. - BELGRAD