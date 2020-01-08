Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

08.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:20
Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü

, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve 'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü
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