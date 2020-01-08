Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşüyor.

08.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Aleksandar Vucic ile görüşüyor. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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