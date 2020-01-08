CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşüyor.

08.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:41
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşüyor. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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