Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü de tebrik etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel