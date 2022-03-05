CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü de tebrik etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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