Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri