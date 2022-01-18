Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Politika, Haber

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