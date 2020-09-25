Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

25.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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