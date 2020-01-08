Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç görüşmesi başladı.

08.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı

ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kongre Merkezinde düzenlenen TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışının ardından yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, yemeğin ardından bir görüşme gerçekleştiriyor. İki lider arasında görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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