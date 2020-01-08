Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşüyor

08.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA