Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşüyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Mabeyn Küşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın Köşk'e giriş yapmasının hemen ardından ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de köşke giriş yaptı. Görüşme öncesi çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, ikilinin yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verilmedi.