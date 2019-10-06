Cumhurbaşkanı erdoğan, sırbistan'a gidecek

06.10.2019 10:58

Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısının icrası kapsamında 7-8 Ekim'de Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in başkanlıklarında düzenlenecek toplantıya, ilgili bakanların ve yetkililerin de yer alacağı bildirildi. Temaslarda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır. Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140'ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması hasebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyan ziyaret çerçevesinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu da düzenlenecektir. TİKA tarafından Sırbistan'da hayata geçirilen çeşitli projelerin yanı sıra Türk şirketleri tarafından kurulan fabrikaların açılışı ile çeşitli temel atma törenlerinin gerçekleştirilmesi de planlamalar arasındadır. Ziyaret kapsamında, Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Bosna/Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı'nın da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Üyeleri'nin katılımlarıyla Belgrad'da düzenlenmesi öngörülmektedir. Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun temel atma töreni de Zirve vesilesiyle, liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir."

Kaynak: DHA