Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

07.10.2019 13:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'a geldi.

Kaynak: AA