Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz."
Kaynak: AA
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