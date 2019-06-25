Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz."

Kaynak: AA
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