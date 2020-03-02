Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız."

02.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız."

Kaynak: AA

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