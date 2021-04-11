Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı