Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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