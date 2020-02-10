Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...

Salondaki katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

10.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...
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