Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızı taciz edenler bedellerini ağır ödeyecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da

Atatürk Spor Salonu'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Afrin mücadeleesi İdlib ile devam edecek"

"Sınırlarımızı taciz edenler bedellerini ağır ödeyecekler"

"İçinizdeki FETÖ'cüleri bildirin"

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonundan sonra İdlib'e operasyon düzenleneceğinin mesajını verdi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu önünde halka hitap etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

Spor Salonu'nun yanında bulunan sahaya helikopterle iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Necmettin Kılıç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama törenine MHP İl Başkanı Mehmet Aras'ta hazır bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Spor Salonu'nun önünü dolduran binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Afrin operasyonunda 9'cu güne girildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kişi etkisiz hale getirildi biliyor musunuz? 484. Az önce komutanla görüştüm sayı etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 oldu dedi. Tüm zor şartlara rağmen Mehmet'im devam ediyor yürümeye. Karşımda Ferhatları görüyorum. Ferhat nasıl dağları delerek Şirin'e kavuştuysa. Mehmedimizde dağları delerek maksada ulaşmanın derdinde" dedi.

Afrin'de devam eden mücadelenin İdlib ile devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar zannediyor ki Türkün evladı bu teröristler ve alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki PKK, DEAş PYD, YPG yıldırır. Ne oldu. ÖSÖ ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. 484, bu daha iyi günleri bedelini ağır ödeyecekler. Sınırlarımızı taciz edenler bedellerini ağır ödeyecekler.,

Afrin'de devam edecek mücadele İdlib ile sürecek. Halep7ten kaçmak zorunda kalan mağdur ve mazlumlar var. Hepsi yalvarıyor Mehmetçik ne zaman geliyor diyor. Azzdekiler Mehmetik geldi. Diyor, Azez huzura kavuştu. Elbab kavuştuğu gibi. Oralarında inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz. Benim karşımda bu milletin asil evlatları, Çorum'un yiğit evladı, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin inine girildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böldürmeyceğiz. Çıkmışlar şuraya böyle böleceğiz burayı böleceğiz Böyle bir şey yaparsanız Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde tank olduk. F-16 olduk bitirdik. İnlerine girdik. İnlerine. F-16 bombaları nasıl bırakıyor gördüğünüz. Herşeyimizle bu yoldayız. Tek devlet" diye .

Konuşmasında FETö terör örgütüne de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz.Neren çıktı paralel devlet. Terbiyesize bak. Ne işin var senin Pensilvanya'da. Bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Orda kurmuş. 400 dönüm arazi vermişlyer orada işleri hallediyor. Nereye kaçarsanız kaçın arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. İçinizde FETÖ'cüler varsa yetkilili mercilere, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bunlar ümmeti böldüler. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargıya bildirin. Bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden başka bişey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı. Tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Biz dik duralım. Birbirimize inanalım. Gaüvenelim. Öyleyse napacağız.

Hep beraber bir olacağız.iri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız.