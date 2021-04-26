Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız ötesinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız ötesinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız ötesinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden tamamen kurtardığımız gibi inşallah sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden tamamen kurtardığımız gibi inşallah sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değişikliğe değinerek yeni bakanlara görevlerinde başarılar diledi, eski bakanlara ise teşekkür etti. Erdoğan, görevi devreden bakanlarla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınadığını söyleyerek, "Ülkemize hizmet eden herkes gibi bu arkadaşlarımızı da hep şükranla hatırlayacak, gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kabine toplantısı öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesine değinen Erdoğan, Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Tatar Cenevre'de Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getirecek. Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TSK'nın kara ve hava unsurları ile PKK-YPG terör örgütünün Kuzey Irak'taki fesat yuvalarına karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, sınırları dışından ve içinden maruz kaldığı terör saldırılarına karşı 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni bir konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzun dibine kadar gelip eylem yapmasını beklemeden terör örgütlerini inlerinde bulup yok etme stratejisi ile hareket edeceğimizi tüm dünyaya duyurduk. Bu doğrultuda hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde terör örgütlerine yönelik tarihlerinde görülmemiş ağır darbeler indirdiğimiz operasyonlar yürüttük, harekatlar gerçekleştirdik. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım adı verilen son operasyonlarımızda bu amaçla yürütülmektedir. Operasyonlarımızda görev alan kahraman askerlerimizin her birini alınların öpüyor, gazalarının mübarek olmasını diliyorum. Cumartesi günü hareket merkezine bağlanarak askerlerimize terörle mücadeledeki kararlılığımız ile başarı temennilerimizi ifade ettik. Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden tamamen kurtardığımız gibi inşallah sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Her ne kadar bu konudaki hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı hala anlamayanlar varsa da biz sahada ve masada yürüttüğümüz mücadele ile hakikatleri herkese kabul ettireceğiz. Bu arada 2 şehidimiz var, bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın ağır bir durumu söz konusu değil, Rabbimden onlara da şifa diliyorum. Suriye'de sınırlarımızın dibinde bir terör oluşumu peşinde koşanların elbet bu gerçeği göreceğine inanıyorum. Biz kimin ne dediğine, kimin kiminle yürüdüğüne bakmadan ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmayı sürdüreceğiz. Allah Türkiye'nin ve onun gözbebeği olan TSK'nın, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız ötesinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız ötesinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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