Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattındaki Akar ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattındaki Akar ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin sınır bölgesinde gerçekleştirdiği toplantıya video konferansla katılarak, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattındaki Akar ile telefonla görüştü
05.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin sınır bölgesinde gerçekleştirdiği toplantıya video konferansla katılarak, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır hattında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin toplantısına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap ederek, "Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir. Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize karşı hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuz çok daha güçlü hale getirecektir. Şu anda yapmakta olduğunuz ziyaretin hayırlara vesile olmasını, oradaki görüşmelerin inşallah çok daha isabetli kararların alınmasına vesile olmasını diliyorum, sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ise "Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve komutan arkadaşlarım adına, buradaki Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı denetleme ve incelemelerine devam ediyor.

İnceleme ve ziyaretleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi, burada sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alınarak talimatlar verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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