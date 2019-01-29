Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörünün Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörünün önde gelen temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan ile görüşmede şu isimler hazır bulundu:
Birol GÜVEN(Yapımcı)
Şükrü AVŞAR(Yapımcı)
Timur SAVCI(Yapımcı)
Cemal OKAN(Yapımcı)
Muzaffer YILDIRIM(Yapımcı)
Şahan GÖKBAKAR(Oyuncu, Yapımcı)
Çağrı ÖZEREN(Yapımcı)
Yılmaz ERDOĞAN(Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı)
Necati AKPINAR (Yapımcı)
Fatih AKSOY(Yapımcı)
Mahsun KIRMIZIGÜL(Yönetmen, Oyuncu)
Kerem ÇATAY(Yapımcı)
Mehmet BOZDAĞ(Yapımcı- TEKDEN Film)
Serdar ÖĞRETİCİ(Yapımcı - ES Film)
Bülent İNAL(Oyuncu)
Burak ÖZÇİVİT(Oyuncu)
Oktay KAYNARCA(Oyuncu)
Ata DEMİRER(Oyuncu)
Tamer KARADAĞLI(Oyuncu)
Şoray UZUN(Oyuncu)
Demet AKBAĞ(Oyuncu)
Raci ŞAŞMAZ(Yapımcı)
Onur TAN(Yönetmen)
Bahadır ÖZDENER(Senarist, Yapımcı)
Elif DAĞDEVİREN(Yapımcı)
Şükrü Erol Avcı(Yapımcı) - Ankara