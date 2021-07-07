Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Ürün ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Ürün'ün çocuklarının karnesini ve çizimlerini incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan...