Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Ürün ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Ürün'ün çocuklarının karnesini ve çizimlerini incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Ürün ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Ürün'ün çocuklarının karnesini ve çizimlerini incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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