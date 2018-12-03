Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti. - KARAKAS