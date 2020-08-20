Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." Erdoğan: "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz." Kaynak: AA