Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
20.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:16
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik."
Erdoğan: "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz."
Kaynak: AA