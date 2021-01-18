Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir."
18.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu