Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek,...
IHAAW131629-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz" dedi.
IHAAW131629-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz" dedi. 31.01.2019 13: 16: 29 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA