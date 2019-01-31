Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile Memleket İşi Gönül İşi' Diyerek,...

IHAAW131629-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW131629-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 'tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz" dedi. 31.01.2019 13: 16: 29 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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