Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ana Muhalefet Çıkıyor En Yüksek Enflasyon AK Parti İktidarları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur diyor. Yani yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman çöp çukur çamurdan kurtulamazsınız"

-"Parlamenter sistemde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu. 2011'den bu yana sistemimizin değişmesi gerektiğini ifade ettik"

-"Bizden önceki son 14 yılın enflasyon ortalaması 70,3. Bizim iktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. ve 16 yılın enflasyonda ortalaması 9,54"

-"Sıfır atık konusunda yerel yönetimlerin çok çok kararlı ve ısrarlı olmaları gerektiğini savunuyorum. Son zamanlarda biz plastik poşetler ve benzeri ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık"

-"Hep konuşuruz Safranbolu evleri... ya kardeşim Safronbolu evleri de, şimdi yeni yeni Safranbolu evleri oluşturabiliyor musun? Bunu yapmamız lazım. Başta bizim yapmamız lazım. Niye? TOKİ olarak bu işin savaşını başından beri 16 yıldır veriyorum. 860 bin konut yaptık"

-"Ben son bir yıldır millet bahçeleri, millet kıraathaneleri üzerinde duruyorum. Niye? İnsan için olduğundan. Yerinden yönetim ilkesinin icracı birimleri belediyedir. Mahalli idareler güçlenmelidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

Kaynak: İHA