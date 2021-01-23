Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme...