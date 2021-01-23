Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz"
23.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı