Cumhurbaşkanı Erdoğan Silopi'de şehit olan işçinin babası ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran'da Şırnak Silopi'de, PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucu şehit düşen Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran'da Şırnak Silopi'de, PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucu şehit düşen Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucunda şehit düşen Osman Tuncay'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında şehit babası Mehmet Tuncay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ileterek, "Üzgününüz ama bunlara bedellerini de ödetiyoruz ve ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA