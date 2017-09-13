Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Yaptığı İş, Teröristleri Yok Etmektir / Ek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Yaptığı İş, Teröristleri Yok Etmektir / Ek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Yaptığı İş, Teröristleri Yok Etmektir / Ek...