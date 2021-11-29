Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz

AYANCIK, SİNOP (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni'ne gönderdiği video mesajda, ağustos ayında meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan afetler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik" dedi.

Erdoğan, diğer projelerle ile ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükumetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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