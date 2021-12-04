Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

AA - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti. (7)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski yol arkadaşı Ali Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski yol arkadaşı Ali Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

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