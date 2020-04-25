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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİİRLİ PAYLAŞIM

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan şiirli paylaşım.Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

25.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:26
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİİRLİ PAYLAŞIM

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan şiirli paylaşım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Erdoğan ayrıca yazar ve şair Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizelere yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımdaki dizeler ise, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı,Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim" oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİİRLİ PAYLAŞIM

Kaynak: DHA

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