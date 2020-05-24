Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirle gençlere seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirle gençlere seslendi

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu klibin paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirle gençlere seslendi
24.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:35

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu klibin paylaşımını yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları, twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdurrahim Karakoç'un 'Bayramlar Bayram Ola' şiirini okuduğu klibin paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir şu notla paylaşıldı: "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla #özledik. Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bi' nebze de olsa gidermek istedik. Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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