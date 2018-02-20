Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sığır Yetiştiriciliğini Geliştirmek, Damızlık Sığır Sayısını Artırmak ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sığır Yetiştiriciliğini Geliştirmek, Damızlık Sığır Sayısını Artırmak ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz."

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