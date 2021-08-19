Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen... - Haberler
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