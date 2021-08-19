Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş