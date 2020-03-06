06.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı."

Kaynak: AA