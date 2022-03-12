Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki ikili temasları kapsamında konakladığı otelde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Haberler

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