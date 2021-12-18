Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü. Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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