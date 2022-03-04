Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"

İhlas Haber Ajansı, Gamze Erdemir - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" "Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"

"Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Politika

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Politika, Haberler

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