Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"
İhlas Haber Ajansı, Gamze Erdemir - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" "Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"
"Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.