Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...

05.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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