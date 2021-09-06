Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı... - Haberler
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