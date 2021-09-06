Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp