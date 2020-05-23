Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü
23.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Bülent Uygun Rıza Çalımbay Michael Jordan Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:17:51. #1.15#
title