Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabulü Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri dinlamesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kamu kurumlarına yerleştirilmeleri töreni sonrasında...

10.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti

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Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin şarkı söylemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri dinlamesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kamu kurumlarına yerleştirilmeleri töreni sonrasında Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti
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