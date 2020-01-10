Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabulü Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri dinlamesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kamu kurumlarına yerleştirilmeleri töreni sonrasında...
10.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:05
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabulü
Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin şarkı söylemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri dinlamesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kamu kurumlarına yerleştirilmeleri töreni sonrasında Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.
Kaynak: AA