Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'un kürsiye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi.

30.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'un kürsiye gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız"
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