Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'un kürsiye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi.
30.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'un kürsiye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA