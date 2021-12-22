Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Erdoğan: "Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır"

Erdoğan: "Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz

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AA - Son Dakika Haberleri

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