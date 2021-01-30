Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bİssau Cumhurbaşkanlarını kabul etti-2
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bİssau Cumhurbaşkanlarını kabul etti-2

30.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bİssau Cumhurbaşkanlarını kabul etti-2

Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Harun UYANIK/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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